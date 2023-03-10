Посол США в Ереване и глава миссии ЕС в Армении обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе

Вашингтон содействует работе гражданской миссии Евросоюза в Армении, сообщает посольство США в Ереване.
"Посол США Кристина Квин сегодня встретилась с главой миссии ЕС в Армении Маркусом Риттером, обсуждена обстановка на армяно-азербайджанской границе. США содействуют миссии ЕС в Армении", - сообщает пресс-служба посольства.
Миссия ЕС начала работу в Армении 20 февраля. Цели миссии заключаются в содействии стабильности в приграничных районах Армении, укреплении доверия и безопасности людей в пострадавших от конфликта районах, она призвана также обеспечить условия, способствующие нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС.
Миссия с двухлетним мандатом состоит из примерно 100 человек.
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