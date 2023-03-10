Проект Access2Success принес AccessBank-у награду

Ассоциация Банков Азербайджана (АБА) объявила победителей традиционной ежегодной Награды за достижения в банковской сфере. В 2022 году AccessBank стал победителем в номинации «Самый активный сторонник в повышении финансовой грамотности». Банк получил награду в этой номинации благодаря проекту Access2Success, реализованному в прошлом году. AccessBank реализовал этот проект с целью улучшения конкурентной среды для женщин-предпринимателей. Бенефициарами проекта были женщины-предприниматели, управляющие микро-, малым и средними бизнесами и намерены их развивать и укруплять.

В прошлом году на участие в проекте подали заявки более 250 кандидатов. Из них было выбрано 53 предпринимателя, представляющие города Баку, Хырдалан и Агдам, прошли тренинги по стратегическому развитию бизнеса, антикризисному управлению, финансовой отчетности, продажам, традиционному и цифровому маркетингу, электронной коммерции, управлению персоналом и контролю бизнеса.

Следует отметить, что AccessBank в ближайшие месяцы запустит очередную фазу проекта Access2Success – на сей раз - при финансовой поддержке своего основного акционера - Азиатского Банка Развития. Условия участия и регистрации будут объявлены в ближайшее время.

Являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, AccessBank предоставляет свои услуги мелким и средним бизнесам с 2002 года. Среди акционеров Банка можно назвать Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международную Финансовую Корпорацию и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. Банк имеет 31 филиал, 15 из которых находятся в Баку, 16 – в регионах.

Для получения информации об услугах Банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, а также посетить сайт www.accessbank.az или аккаунты Банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).