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Дальнее зарубежье 10.03.2023 18:03

Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить дипотношения

Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить дипломатические отношения и возобновить работу посольств, передает в пятницу иранское агентство "Тасним".

"По итогам переговоров Исламская Республика Иран и Королевство Саудовская Аравия договорились восстановить свои дипломатические отношения и вновь открыть свои посольства и дипломатические миссии в течение максимум двух месяцев", - говорится в совместном заявлении сторон, подписанном в Пекине.

В китайской столице с 6 по 10 марта состоялись переговоры между обеими странами. Иран на них представлял секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, а Саудовскую Аравию - советник по национальной безопасности Мусаид аль-Айбан.

Ожидается, что теперь министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии проведут встречу, посвященную реализации этого решения и договорятся об обмене послами.

Кроме того, стороны в заявлении выразили благодарность Китаю, где проходил финальный раунд переговоров, а также Ираку и Оману, где переговоры проходили в 2021 году и 2022 году.

Отношения между Ираном и Саудовской Аравией испортились в 2016 году, после того, как Эр-Рияд казнил шиитского священнослужителя, критиковавшего саудовскую монархию. Затем в Иране демонстранты напали на саудовское посольство, после этого Эр-Рияд разорвал отношения с Тегераном.

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Тэги: ИРАН, САУДАРАВИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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