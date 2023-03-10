Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить дипотношения

Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить дипломатические отношения и возобновить работу посольств, передает в пятницу иранское агентство "Тасним".
"По итогам переговоров Исламская Республика Иран и Королевство Саудовская Аравия договорились восстановить свои дипломатические отношения и вновь открыть свои посольства и дипломатические миссии в течение максимум двух месяцев", - говорится в совместном заявлении сторон, подписанном в Пекине.
В китайской столице с 6 по 10 марта состоялись переговоры между обеими странами. Иран на них представлял секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, а Саудовскую Аравию - советник по национальной безопасности Мусаид аль-Айбан.
Ожидается, что теперь министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии проведут встречу, посвященную реализации этого решения и договорятся об обмене послами.
Кроме того, стороны в заявлении выразили благодарность Китаю, где проходил финальный раунд переговоров, а также Ираку и Оману, где переговоры проходили в 2021 году и 2022 году.
Отношения между Ираном и Саудовской Аравией испортились в 2016 году, после того, как Эр-Рияд казнил шиитского священнослужителя, критиковавшего саудовскую монархию. Затем в Иране демонстранты напали на саудовское посольство, после этого Эр-Рияд разорвал отношения с Тегераном.
Президент Болгарии прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Байрамов обсудил с Боно ход переговоров между Баку и Ереваном по мирному договору
Глава МИД Азербайджана обвинил Армению в неисполнении решения Международного суда ООН
Фондовые индексы Европы упали вслед за котировками акций банков
Индия в январе сократила импорт нефти на 20% к декабрю, но увеличила на 44% г/г
ЕС призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности
В Азербайджане от COVID-19 за сутки умерли 4 человека
В Баку произошел вооруженный инцидент, ранены 2 человека, подозреваемый задержан - МВД
Disney может урезать расходы на контент, сократить количество сиквелов
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Проект Access2Success принес AccessBank-у награду
98% абонентов «Nar» остались довольны качеством обслуживания
В Yelo Bank состоялся джазовый концерт, посвященный женскому дню
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна