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Финансы 10.03.2023 18:53

Банк Англии намерен сократить расходы на деятельность в сфере климата - Bloomberg

Банк Англии намерен сократить расходы на программы, связанные с климатическими вопросами, и перенаправить средства на решение базовых задач ЦБ, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, руководство Банка Англии намерено больше сфокусироваться на таких функциях как обеспечение финансовой стабильности, рыночное регулирование и контроль цифровых валют.

Климатическая деятельность британского ЦБ в настоящий момент связана с разработкой рекомендаций для раскрытия компаниями информации в сфере ESG-инвестиций, а также с подготовкой страховщиков к рискам, вызванным глобальным потеплением.

Климатическая повестка стала играть важную роль в операциях Банка Англии при предыдущем главе ЦБ Марке Карни, покинувшем свой пост в 2020 году. В настоящее время Карни является спецпосланником ООН по вопросам изменения климата.

Будучи главой Банка Англии, Карни поставил экономические риски, связанные с изменением климата, в основу мандата ЦБ по обеспечению финансовой стабильности. Он инициировал проведение стресс-тестов в банковском секторе, чтобы быть уверенным в том, что фининституты учитывают потенциальные долгосрочные последствия климатических изменений в своей деятельности.

Нынешний глава Банка Англии Эндрю Бейли не отказывался от этой работы, но не был столь же активен в ней, как его предшественник, отмечает Bloomberg. Климатическая повестка ушла на второй план с момента пандемии COVID-19, поскольку британскому ЦБ пришлось решать проблемы усиления инфляции и экономического спада, вызванного карантинными ограничения.

Проблемы противодействия климатическим изменениям останутся в числе семи приоритетных направлений Банка Англии до следующего года, однако уже сейчас расходы ЦБ в этой сфере сокращаются, отмечает Bloomberg.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЦБ, КЛИМАТ, РАСХОДЫ


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