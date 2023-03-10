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Транспорт и связь 10.03.2023 17:35

AZANS в рамках «Airspace World» провело переговоры по закупкам навигационных систем для аэропорта в Лачине

Управление воздушным движением «Азераэронавигация» (AZANS) при ЗАО «AZAL» в рамках международной женевской выставки по организации воздушного движения «Airspace World» подписало ряд соглашений.

В частности, подписаны соглашения:

«О партнерстве с Aireon в области разработки передовых решений по анализу больших объемов данных в авиаотрасли для приложений, направленных на повышение безопасности, эффективности и снижение воздействия полетов на окружающую среду»

«О сотрудничестве AZANS с NG Aviation, направленное на улучшение оцифровки аэронавигационных данных с целью достижения более высокого уровня»

«По созданию в Национальной Академии Авиации филиала немецкой Академии аэронавигации для теоретической и практической подготовки диспетчеров УВД «Азераэронавигация»

«О приобретении современного учебно-тренировочного комплекса 360 3D-Tower и ACC/APP, необходимых для повышения квалификации диспетчеров УВД в многофункциональных, крупногабаритных и реальных условиях воздушного движения». Контракт по приобретению тренажерного комплекса был подписан с компанией UFA.

В рамках выставки состоялись встречи и переговоры о сотрудничестве с Aireon, INDRA, DFS/UFA, NG Aviation, VIBE, DG EUROCONTROL, Leonardo, ERA.

«Были обсуждены цели дальнейшего сотрудничества по развитию аэронавигационной инфраструктуры Азербайджана; возможности поставки навигационных систем для третьего международного аэропорта, строящегося на освобожденных территориях Азербайджана, в Лачине», - отмечается в сообщении общества.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZANS, СОГЛАШЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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