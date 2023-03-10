ЕС призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности

Европейский союз осуждает произошедшую минувшей ночью террористическую атаку в центре Тель-Авива, ответственность за которую взяло на себя движение ХАМАС, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.
"Этот бессмысленный поступок еще раз демонстрирует, насколько важно остановить цикл насилия и добиться деэскалации ситуации. Призываем все стороны проявлять сдержанность и не реагировать на подобные провокации", - говорится в опубликованном в Брюсселе в пятницу заявлении.
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