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ТЭК 10.03.2023 20:21

ЕС призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности

Европейский союз осуждает произошедшую минувшей ночью террористическую атаку в центре Тель-Авива, ответственность за которую взяло на себя движение ХАМАС, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.

"Этот бессмысленный поступок еще раз демонстрирует, насколько важно остановить цикл насилия и добиться деэскалации ситуации. Призываем все стороны проявлять сдержанность и не реагировать на подобные провокации", - говорится в опубликованном в Брюсселе в пятницу заявлении.

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Тэги: ЕС, БЛИЖВОСТОК, ТЕРАКТ, ОСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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