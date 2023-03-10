Азербайджан получает ежесуточно из Туркменистана через Иран 7 млн кубометров газа

Суточный объем поставок газа из Туркменистана в Азербайджан через Иран в рамках соглашения о своповых поставках газа в настоящее время составляет 7 млн кубометров. Об этом сообщил официальный представитель Национальной иранской газовой компании (NIGC) Мохаммад Реза Джулаи.

«В настоящее время (в Иран – ИФ) осуществляется импорт 10 млн кубометров газа (ежесуточно – ИФ) из соседнего Туркменистана в рамках соглашения о своповых поставках газа, из которых 7 млн кубометров поставляются в Азербайджан», - заявил в пятницу Мохаммад Реза Джулаи, слова которого приводит иранское агентство Tasnim.

Как сообщалось ранее, Иран с января 2022 года приступил к транспортировке газа, полученного из Туркменистана, в Азербайджан, в соответствии с трехсторонним своповым соглашением, подписанным 28 ноября 2021 года в Ашхабаде (Туркменистан). Договор предусматривал поставки в Азербайджан через Иран до 1,5-2 млрд кубометров туркменского газа в год.

В начале июня 2022 года министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр нефти Ирана Джавад Оуджи подписали в Баку меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через территорию Ирана должны были вырасти вдвое.

Р.Керимов