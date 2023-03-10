Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

09.03 $/bbl +/- WTI 75.72 -0.94 Brent 81.59 -1.07

Внешняя политика 10.03.2023 18:00

Байрамов обсудил с Боно ход переговоров между Баку и Ереваном по мирному договору

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу провел встречу со старшим советником госсекретаря США по переговорам на Кавказе Льюисом Боно.

«Байрамов и Боно обсудили текущее состояние переговорного процесса по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией. Также обсуждено текущее состояние по вопросу делимитации армяно-азербайджанской границы и перспективы обеспечения беспрепятственного проезда в Нахчыван. Кроме этого, они обсудили вопросы, связанные с реализацией договоренностей на встрече лидеров (Азербайджана и Армении – ИФ) в Мюнхене», - сообщает МИД Азербайджана.


Байрамов на встрече обратил внимание Боно на тот факт, что Армения не выполнила взятые на себя обязательства в рамках трехстороннего заявления (от 10 ноября 2020 года – ИФ), не полностью вывела свои войска с территорий Азербайджана, при этом периодически совершает военные провокации.


Глава МИД также проинформировал Боно о позиции официального Баку по вопросу реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.


«На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - подчеркивает МИД.


Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАЙРАМОВ, БОНО, АРМЕНИЯ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az