Байрамов обсудил с Боно ход переговоров между Баку и Ереваном по мирному договору

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу провел встречу со старшим советником госсекретаря США по переговорам на Кавказе Льюисом Боно.
«Байрамов и Боно обсудили текущее состояние переговорного процесса по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией. Также обсуждено текущее состояние по вопросу делимитации армяно-азербайджанской границы и перспективы обеспечения беспрепятственного проезда в Нахчыван. Кроме этого, они обсудили вопросы, связанные с реализацией договоренностей на встрече лидеров (Азербайджана и Армении – ИФ) в Мюнхене», - сообщает МИД Азербайджана.
Байрамов на встрече обратил внимание Боно на тот факт, что Армения не выполнила взятые на себя обязательства в рамках трехстороннего заявления (от 10 ноября 2020 года – ИФ), не полностью вывела свои войска с территорий Азербайджана, при этом периодически совершает военные провокации.
Глава МИД также проинформировал Боно о позиции официального Баку по вопросу реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.
«На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - подчеркивает МИД.
Х.Насирзаде
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