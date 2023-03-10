Казахстан намерен в марте протестировать отправку на экспорт кашаганской нефти через Азербайджан

АО "КазТрансОйл" в марте планирует произвести тестовую отгрузку 7 тыс. тонн нефти с месторождения Кашаган через Азербайджан, сообщил департамент по связям с общественностью и внутренним коммуникациям "КазТрансОйла".

Отгрузку планируется произвести в порту Актау на экспорт для дальнейшей поставки в направлении порта Баку. Грузоотправителем кашаганской нефти является компания Inpex North Caspian Sea, Ltd.

Консорциум North Caspian Operating Company (NCOC), разрабатывающий Кашаган, ранее отмечал, что располагает только трубопроводной инфраструктурой для поставки нефти на экспорт. Однако консорциум работает в направлении диверсификации экспортных маршрутов. Одним из вариантов называлась отправка нефти по железной дороге.

"У NCOC нет железнодорожных погрузочных возможностей, у нас только трубопроводы. Поэтому мы рассматриваем, стоит ли нам развивать у себя возможности железнодорожной отгрузки, чтобы мы могли минимальный объем экспортировать в случае, если будет иметь место непостоянство в работе КТК ("Каспийского трубопроводного консорциума" - ИФ)", - отмечал ранее управляющий директор NCOC Оливье Лазар.

Кашаган - первое морское нефтегазовое месторождение в казахстанском секторе Каспийского моря, а также крупнейший международный инвестпроект в стране. Коммерческая добыча на месторождении началась 1 ноября 2016 года.

Акционерами NCOC являются KMG Kashagan B.V. (16,877%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807%), Total EP Kazakhstan (16,807%), AgipCaspian Sea B.V. (16,807%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,807%), CNPC Kazakhstan B.V. (8,333%) и Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,563%).

АО "КазТрансОйл" - казахстанский оператор магистральных нефтепроводов. Входит в группу "КазМунайГаз".