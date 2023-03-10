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Внешняя политика 10.03.2023 19:05

Президент Болгарии прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

Президент Болгарии Румен Радев в пятницу прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

Радев примет участие в X Глобальном Бакинском форуме.


Как сообщалось ранее, Радев в рамках визита также проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.


Х.Насирзаде


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Тэги: БОЛГАРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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