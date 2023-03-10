Президент Болгарии прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

Президент Болгарии Румен Радев в пятницу прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. Радев примет участие в X Глобальном Бакинском форуме.

Как сообщалось ранее, Радев в рамках визита также проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Х.Насирзаде



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