Макрон назвал военную помощь Украине приоритетной задачей на ближайшую перспективу

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил в пятницу курс своей страны на оказание военной помощи Украине.
"Если говорить о ближайшей перспективе, то сейчас наш приоритет - это военная помощь", - сказал он на пресс-конференции в Париже.
По словам Макрона, он по-прежнему выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, однако считает, что переговоры должны пройти "тогда, когда решит Украина, причем - на ее условиях".
Президент Болгарии прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Байрамов обсудил с Боно ход переговоров между Баку и Ереваном по мирному договору
Глава МИД Азербайджана обвинил Армению в неисполнении решения Международного суда ООН
Фондовые индексы Европы упали вслед за котировками акций банков
Индия в январе сократила импорт нефти на 20% к декабрю, но увеличила на 44% г/г
ЕС призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности
В Азербайджане от COVID-19 за сутки умерли 4 человека
В Баку произошел вооруженный инцидент, ранены 2 человека, подозреваемый задержан - МВД
Disney может урезать расходы на контент, сократить количество сиквелов
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Проект Access2Success принес AccessBank-у награду
98% абонентов «Nar» остались довольны качеством обслуживания
В Yelo Bank состоялся джазовый концерт, посвященный женскому дню
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна