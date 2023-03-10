Макрон назвал военную помощь Украине приоритетной задачей на ближайшую перспективу

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил в пятницу курс своей страны на оказание военной помощи Украине.

"Если говорить о ближайшей перспективе, то сейчас наш приоритет - это военная помощь", - сказал он на пресс-конференции в Париже.

По словам Макрона, он по-прежнему выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, однако считает, что переговоры должны пройти "тогда, когда решит Украина, причем - на ее условиях".