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Дальнее зарубежье 10.03.2023 19:23

Макрон назвал военную помощь Украине приоритетной задачей на ближайшую перспективу

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил в пятницу курс своей страны на оказание военной помощи Украине.

"Если говорить о ближайшей перспективе, то сейчас наш приоритет - это военная помощь", - сказал он на пресс-конференции в Париже.

По словам Макрона, он по-прежнему выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, однако считает, что переговоры должны пройти "тогда, когда решит Украина, причем - на ее условиях".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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