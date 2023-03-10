НАТО продолжит оказывать помощь Молдове - заместитель генсека альянса

НАТО продолжит сотрудничать с Молдовой для укрепления институциональной и демократической устойчивости республики, заявил заместитель генсека альянса Мирча Джонэ в ходе встречи в пятницу в Брюсселе с министром внутренних дел Молдовы Анной Ревенко.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-служба МВД Молдавии, Джонэ, отметив, что республика сталкивается с широким спектром гибридных угроз, заверил: "НАТО при полном соблюдении конституционных механизмов Республики Молдова продолжит практическое сотрудничество для укрепления институциональной и демократической устойчивости государства".

В феврале в ходе Мюнхенской конференции по безопасности президент МолдовыМайя Санду попросила западных партнеров оказать помощь в приобретении систем ПВО. "Молдовадолжна укреплять свою обороноспособность. Сейчас в приоритете - проекты, которые требуют срочного подхода. И самой большой проблемой сейчас для нас является необходимость в ПВО. Это нужно не только для Молдовы, но и для всего региона. И мы просим наших партнеров по НАТО учитывать этот вид помощи, в которой мы срочно нуждаемся", - заявила Санду в ходе дискуссии.

Согласно Конституции, Молдоваявляется нейтральной страной. В пользу сохранения нейтралитета высказывается более 60% населения республики. За вступление в НАТО готовы проголосовать около 25% жителей.