АЖД и LDz договорились о развитии сотрудничества в области ремонта локомотивов

Председатель правления ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Ровшан Рустамов и председатель правления ГАО "Latvijas dzelzcels" (LDz) Риналд Плявниекс и договорились о сотрудничестве в области ремонта подвижного состава и локомотивов, а также по вопросам электрификации.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по словам Плявниекса, цель LDz состоит в том, чтобы превратить существующие глобальные вызовы международной транспортной отрасли в возможности для бизнеса. Поэтому важно, как можно быстрее определиться с решениями в связи с открытием новых грузовых коридоров и стать первыми, кто сможет приспособиться и воспользоваться новыми возможностями.





В ходе встречи с представителями АЖД было отмечено, что железные дороги обеих стран имеют общие цели - развитие всей транспортной отрасли в соответствии с современными требованиями и повышение эффективности работы железных дорог. На пути к достижению этих целей будет повышаться конкурентоспособность железной дороги, а также объем грузовых перевозок с использованием общей инфраструктуры, отметил Плявниекс.





Глава АЖД Рустамов подчеркнул, что железнодорожные компании обеих стран очень успешно сотрудничали в предыдущие годы, и выразил надежду на то, что удастся успешно обмениваться опытом по реструктуризации компаний, электрификации железной дороги и модернизации локомотивов. В свою очередь, в сфере грузоперевозок Латвия в будущем может стать консолидирующей страной в транспортной системе Среднего коридора ("Middle Corridor") в перевозках между Азией и скандинавскими странами.