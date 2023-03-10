Цены на нефть растут в пятницу на данных с рынка труда.

По мнению аналитиков, более значительный, чем ожидалось прирост числа рабочих мест в США является позитивным фактором для нефтяного рынка, сообщает MarketWatch.

Количество рабочих мест в экономике в феврале увеличилось на 311 тыс., по данным министерства труда. Опрошенные агентством Bloomberg эксперты в среднем ожидали повышения на 225 тыс., респонденты Trading Economics - на 205 тыс.

Котировки майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:27 составляют $81,8 за баррель, что на $0,21 (на 0,26%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,1 (на 0,13%) - до $75,82 за баррель.

Между тем с начала недели Brent подешевела на 4,4%, WTI - на 4,8%. Это самое значительное недельное падение с начала февраля, отмечает MarketWatch.

Инвесторы опасаются слишком агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, что может привести к рецессии в США.

На фоне "ястребиных" заявлений представителей Федрезерва рынки ожидают "более резкого повышения ставки, а также более высокую пиковую отметку", вплоть до 6% годовых, заявил старший аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста. "В результате шансы на рецессию - и, следовательно, снижение спроса на нефть - увеличились, что привело к падению цены нефти", - полагает он.