Лукашенко проведет переговоры с президентом Ирана

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12-13 марта совершит официальный визит в Иран, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на президентскую пресс-службу.

"В Тегеране глава белорусского государства проведет переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Ранее, во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде 16 сентября 2022 года, лидеры двух стран поручили внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать отношения и провести их ревизию", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "главной темой переговоров в Тегеране станет развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество".

Встреча президентов Беларусии Ирана пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. "Стороны обсудят реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и в мире в целом", - говорится в сообщении.

По итогам переговоров будет подписан ряд международных документов по развитию отношений в сферах взаимного интереса.

Во время официального визита в Иран Александр Лукашенко также проведет встречи с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Сообщается, что "одним из центральных событий визита станет подписание комплексной дорожной карты всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном".