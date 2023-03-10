Советник президента США по нацбезопасности и президент Грузии обсудили грузинский законопроект об иноагентах

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в пятницу на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили обсудил недавние события в Грузии и законопроект об иноагентах, сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
"У них была возможность поговорить о недавних событиях, включая протесты против спорного законопроекта", - приводит издание The Hill слова Кирби.
Он отметил, что администрация президента США "обеспокоена тем, что этот закон может иметь негативное влияние" на грузинские неправительственные организации.
"Мы рады, что этот законопроект сняли с обсуждения, и продолжим поддерживать демократическое будущее и трансатлантические устремления Грузии", - подчеркнул Кирби.
Он добавил, что Вашингтон продолжит работу с Тбилиси по этому вопросу.
В пятницу в Тбилиси у здания парламента гражданские активисты и студенты праздновали официальный отзыв парламентом законопроекта об иноагентах.
До этого парламент Грузии на пленарном заседании проголосовал против принятия законопроекта об иностранных агентах, тем самым официально отозвав его. Заседание прошло за считанные минуты, без каких-либо комментариев.
В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста против закона об иноагентах, в ходе которых произошли столкновения полиции и манифестантов.
Президент Болгарии прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Байрамов обсудил с Боно ход переговоров между Баку и Ереваном по мирному договору
Глава МИД Азербайджана обвинил Армению в неисполнении решения Международного суда ООН
Meta хочет создать новую соцсеть, похожую на твиттер
Фондовые индексы Европы упали вслед за котировками акций банков
Индия в январе сократила импорт нефти на 20% к декабрю, но увеличила на 44% г/г
Палата представителей США поддерживает раскрытие разведанных о происхождении коронавируса
В Азербайджане от COVID-19 за сутки умерли 4 человека
В Баку произошел вооруженный инцидент, ранены 2 человека, подозреваемый задержан - МВД
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Проект Access2Success принес AccessBank-у награду
98% абонентов «Nar» остались довольны качеством обслуживания
В Yelo Bank состоялся джазовый концерт, посвященный женскому дню
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна