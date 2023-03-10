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Регион 10.03.2023 21:11

Советник президента США по нацбезопасности и президент Грузии обсудили грузинский законопроект об иноагентах

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в пятницу на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили обсудил недавние события в Грузии и законопроект об иноагентах, сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"У них была возможность поговорить о недавних событиях, включая протесты против спорного законопроекта", - приводит издание The Hill слова Кирби.

Он отметил, что администрация президента США "обеспокоена тем, что этот закон может иметь негативное влияние" на грузинские неправительственные организации.

"Мы рады, что этот законопроект сняли с обсуждения, и продолжим поддерживать демократическое будущее и трансатлантические устремления Грузии", - подчеркнул Кирби.

Он добавил, что Вашингтон продолжит работу с Тбилиси по этому вопросу.

В пятницу в Тбилиси у здания парламента гражданские активисты и студенты праздновали официальный отзыв парламентом законопроекта об иноагентах.

До этого парламент Грузии на пленарном заседании проголосовал против принятия законопроекта об иностранных агентах, тем самым официально отозвав его. Заседание прошло за считанные минуты, без каких-либо комментариев.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста против закона об иноагентах, в ходе которых произошли столкновения полиции и манифестантов.

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Тэги: США, ГРУЗИЯ, ЗАКОНОПРОЕКТ, ОБСУЖДЕНИЕ


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