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Финансы 10.03.2023 21:59

Фондовые индексы Европы упали вслед за котировками акций банков

Фондовые индексы стран Западной Европы снизились в пятницу и по итогам всей недели.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 за день потерял 1,35% и составил на закрытие сессии 453,76 пункта. За неделю он упал на 2,5%.

Британский индикатор FTSE 100 за день снизился на 1,9% (до минимума за месяц), германский DAX - на 1,55%, французский САС 40 - на 1,6%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 1,8% и 1,7% соответственно.

За прошедшую неделю FTSE 100 уменьшился на 2,5%, что стало самым существенным снижением с сентября прошлого года. САС 40 опустился на 1,7% за последние пять рабочих дней, DAX - на 1,2%, IBEX 35 - на 1,5%.

Сильным негативным фактором для мировых рынков и, в особенности, для финансового сектора стала новость о том, что американская финкомпания SVB Financial намерена доразместить акции на $2,25 млрд, чтобы привлечь средства на покрытие убытков. Аналитики опасаются, что это может стать первым сигналом надвигающегося кризиса в финансовой сфере, вызванного ростом процентных ставок, проблемами у клиентов банков и убытками от инвестиций.

"Проблема может затронуть все банки, включая крупнейшие, поскольку с прошлого финансового кризиса они накопили много растущих в цене активов и практически не платили проценты по депозитам, так как процентные ставки были близкими к нулю", - отметила старший аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая.

Котировки акций Deutsche Bank упали на 7,2%, Commerzbank - на 2,9%, HSBC - на 5%, Standard Chartered - на 4,6%, Societe Generale - на 4,9%, BNP Paribas - на 4,1%, FinecoBank - на 4,9%, BPER Banca - на 4,5%, UniCredit - на 3,6%, Banco de Sabadell - на 5,2%, Bankinter - на 4,3%, Banco Santander - на 4,3%, BBVA - на 3,7%.

Акции Daimler Truck Holding AG подешевели на 4,6%, несмотря на хорошую отчетность. Германский производитель грузовиков зафиксировал рост выручки и скорректированного показателя EBIT в 2022 году, а также дал хороший прогноз на текущий год и анонсировал выплату дивидендов.

Между тем цена бумаг Robert Walters PLC взлетела на 11,4%. Британская рекрутинговая фирма увеличила доналоговую прибыль и выручку в прошлом году, а также сообщила об уходе в отставку гендиректора и основателя компании Роберта Уолтера.

Лидером повышения стоимости среди компонентов Stoxx 600 стали акции энергетической компании Uniper, подорожавшие на 7,8%, а также производителя вертолетов и другой продукции для военной отрасли Leonardo - на 2,8%.

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Тэги: ЕВРОПА, АКЦИИ, ТОРГИ, ИТОГИ


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