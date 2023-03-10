Канада вводит запрет на импорт алюминия и продукции из стали РФ

Канадские власти приняли решение ввести запрет на импорт алюминия и стальной продукции РФ, говорится в обнародованном в пятницу заявлении Минфина Канады.

"Сегодня вице-премьер и министр финансов Христя Фриланд объявила, что Канада запрещает импорт российских алюминия и стальной продукции", - отмечается в документе.

В Минфине отметили, что таким образом Оттава на фоне ситуации вокруг Украины ограничивает поступление доходов России.

В ведомстве уточнили, что запрет относится ко всей алюминиевой продукции России, в том числе к необработанному алюминию и листовому алюминию, а также к готовой продукции, включая посуду и другие товары для дома. Также запрещен ввоз железа, нелегированной стали, полуфабрикатов и готовых изделий, в том числе труб.

В Минфине напомнили, что в 2021 году Канада импортировала алюминия из России на сумму в $45 млн, а российской стальной продукции на $213 млн