Meta хочет создать новую соцсеть, похожую на твиттер

Компания Meta изучает возможность создания новой соцсети, в которой можно будет делиться информацией, сообщает CNN со ссылкой на представителя компании.
"Мы считаем, что существует возможность для отдельного пространства, где создатели контента и общественные деятели смогут делиться своевременной информацией по своим интересам", - говорится в заявлении представителя Meta для CNN.
Телеканал отмечает, что задуманная соцсеть по концепции схожа с твиттером.
Планируется, что эта платформа будет децентрализованной, то есть пользователи смогут создавать разные серверы или сообщества, каждое со своими собственными правилами, а не одну центральную платформу.
Американский миллиардер Илон Маск приобрел Twitter за $44 млрд в прошлом году. Объявленная в апреле сделка была закрыта только в конце октября после долгих разбирательств между сторонами, касающихся раскрытия информации о фейковых аккаунтах. После покупки компании Маск неоднократно заявлял о намерении соблюдать свободу слова на платформе.
Ряд СМИ отмечают, что новая платформа будет связана с Instagram, что позволит пользователям этой соцсети заходить туда с уже существующих аккаунтов.
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