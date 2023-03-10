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Бизнес и законодательство 10.03.2023 23:36

Meta хочет создать новую соцсеть, похожую на твиттер

Компания Meta изучает возможность создания новой соцсети, в которой можно будет делиться информацией, сообщает CNN со ссылкой на представителя компании.

"Мы считаем, что существует возможность для отдельного пространства, где создатели контента и общественные деятели смогут делиться своевременной информацией по своим интересам", - говорится в заявлении представителя Meta для CNN.

Телеканал отмечает, что задуманная соцсеть по концепции схожа с твиттером.

Планируется, что эта платформа будет децентрализованной, то есть пользователи смогут создавать разные серверы или сообщества, каждое со своими собственными правилами, а не одну центральную платформу.

Американский миллиардер Илон Маск приобрел Twitter за $44 млрд в прошлом году. Объявленная в апреле сделка была закрыта только в конце октября после долгих разбирательств между сторонами, касающихся раскрытия информации о фейковых аккаунтах. После покупки компании Маск неоднократно заявлял о намерении соблюдать свободу слова на платформе.

Ряд СМИ отмечают, что новая платформа будет связана с Instagram, что позволит пользователям этой соцсети заходить туда с уже существующих аккаунтов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: США, СОЦСЕТЬ, ПЛАНЫ


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