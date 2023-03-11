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Дальнее зарубежье 11.03.2023 10:05

Новым премьером Госсовета КНР избран Ли Цян

На проходящей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) новым премьером Госсовета КНР избран Ли Цян.

Кандидатура была представлена депутатам сессии председателем КНР Си Цзиньпином, накануне переизбранным на посту главы государства на третий срок.

Ли Цян, 1959 года рождения, в 2017-2022 годах руководил Шанхайским горкомом КПК. В 2016-2017 годах - глава парткома КПК провинции Цзянсу, в 2012-2016 гг. - губернатор провинции Чжэцзян.

Он сменил на посту главы китайского правительства Ли Кэцяна, который руководил кабинетом министров с 2013 года.

На пленарном заседании сессии также были избраны заместители председателя Центрального военного совета КНР. Ими стали генералы Чжан Юся и Хэ Вэйдун.

Государственный комитет КНР по надзору возглавит Лю Цзиньго, председателем Верховного народного верховного суда КНР был избран Чжан Цзюнь, председателем Верховной народной прокуратуры - Ин Юн.

На пленарном заседании в воскресенье депутатам предстоит рассмотреть и избрать заместителей премьера Госсовета КНР, новый состав кабинета министров.

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Тэги: КИТАЙ, ГОССОВЕТ, ПРЕМЬЕР, ИЗБРАНИЕ

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