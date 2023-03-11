ВС Азербайджана примут решительные меры для предотвращения любой провокации Армении – Гасанов

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что Вооруженные силы страны примут все необходимые меры для предотвращения военных провокаций Армении.
Об этом Гасанов заявил 11 марта на служебном совещании с с участием заместителей министра, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров воинских объединений, а также посредством видеосвязи - командиров воинских соединений.
По информации Минобороны, на совещании была подробно проанализирована оперативная обстановка по всей протяженности условной азербайджано-армянской государственной границы и в Карабахском экономическом районе.
«Была отмечена недопустимость неоднократно наблюдавшихся подразделениями Азербайджанской Армии военных перевозок для незаконных армянских вооруженных формирований, оставшихся на суверенных территориях Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, и ротации живой силы», - отмечается в сообщении.
Министр обороны также отметил, что армией Азербайджана должны быть приняты превентивные меры против вероятных угроз со стороны Армении, пытающейся искусственно создать напряженность в регионе, и, в случае необходимости, - адекватные ответные меры. «Азербайджанская армия примет все необходимые решительные меры для предотвращения любой провокации», - подчеркнул Гасанов.
Министр также дал поручения по изучению личным составом принятых на вооружение оружия и боевой техники и их эффективному применению при выполнении боевых задач.
«В целях повышения профессионализма военнослужащих и боеспособности подразделений была отмечена важность уделения особого внимания организации учений в соответствии с условиями реального боя. Кроме этого, даны соответствующие указания о повышении интенсивности мероприятий инженерного обеспечения, выполняемых на освобожденных территориях», - подчеркивает оборонное ведомство.
В.Алиев
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