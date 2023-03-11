Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

09.03 $/bbl +/- WTI 75.72 -0.94 Brent 81.59 -1.07

Оборона 11.03.2023 10:41

ВС Азербайджана примут решительные меры для предотвращения любой провокации Армении – Гасанов

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что Вооруженные силы страны примут все необходимые меры для предотвращения военных провокаций Армении.

Об этом Гасанов заявил 11 марта на служебном совещании с с участием заместителей министра, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров воинских объединений, а также посредством видеосвязи - командиров воинских соединений.

По информации Минобороны, на совещании была подробно проанализирована оперативная обстановка по всей протяженности условной азербайджано-армянской государственной границы и в Карабахском экономическом районе.

«Была отмечена недопустимость неоднократно наблюдавшихся подразделениями Азербайджанской Армии военных перевозок для незаконных армянских вооруженных формирований, оставшихся на суверенных территориях Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, и ротации живой силы», - отмечается в сообщении.

Министр обороны также отметил, что армией Азербайджана должны быть приняты превентивные меры против вероятных угроз со стороны Армении, пытающейся искусственно создать напряженность в регионе, и, в случае необходимости, - адекватные ответные меры. «Азербайджанская армия примет все необходимые решительные меры для предотвращения любой провокации», - подчеркнул Гасанов.

Министр также дал поручения по изучению личным составом принятых на вооружение оружия и боевой техники и их эффективному применению при выполнении боевых задач.

«В целях повышения профессионализма военнослужащих и боеспособности подразделений была отмечена важность уделения особого внимания организации учений в соответствии с условиями реального боя. Кроме этого, даны соответствующие указания о повышении интенсивности мероприятий инженерного обеспечения, выполняемых на освобожденных территориях», - подчеркивает оборонное ведомство.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМИЯ, МИНИСТР, ПОРУЧЕНИЕ


Похожие новости


Министр обороны Азербайджана поручил усилить позиции, наиболее подверженные провокациям врага Министр обороны Азербайджана отмечает важность обеспечения высокой боеготовности армии Учения ВС Азербайджана нацелены на проведение широкомасштабных наступательных операций – министр обороны Министр обороны Азербайджана приказал пресекать любые провокации противника Азербайджанская армия находится в состоянии полной боеготовности – министр обороны Азербайджанская армия всегда должна быть готова к бою – министр обороны Азербайджан последовательно улучшает боеспособность армии за счет современной военной техники – Гасанов Военный потенциал Нахчывана будет укрепляться – глава Минобороны Азербайджана Состязания в рамках Армейских международных игр-2017 будут частично проходить на территории Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Китая - Шойгу Руководство Минобороны Азербайджана ознакомилось с ситуацией в прифронтовой зоне

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az