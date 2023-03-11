Азербайджан завершил эвакуацию своих граждан из зоны землетрясения в Турции - МИД

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило о завершении процесса эвакуации азербайджанских граждан из зоны землетрясения в Турции, всего в феврале-марте эвакуировано 686 человек.

"10 марта в рамках мероприятий по оказанию помощи гражданам Азербайджана, пострадавшим от землетрясения в Турции, была осуществлена последняя плановая эвакуация граждан Азербайджана и их близких родственников - граждан зарубежных стран - из зоны землетрясения", сообщает МИД.

По данным ведомства, всего из Турции было эвакуировано 686 человек.

При этом МИД отмечает, что до сих пор нет сведений о двух гражданах Азербайджана, находившихся в зоне бедствия, продолжаются их поиски.

В.Алиев