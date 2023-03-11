Азербайджан завершил эвакуацию своих граждан из зоны землетрясения в Турции - МИД

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило о завершении процесса эвакуации азербайджанских граждан из зоны землетрясения в Турции, всего в феврале-марте эвакуировано 686 человек.
"10 марта в рамках мероприятий по оказанию помощи гражданам Азербайджана, пострадавшим от землетрясения в Турции, была осуществлена последняя плановая эвакуация граждан Азербайджана и их близких родственников - граждан зарубежных стран - из зоны землетрясения", сообщает МИД.
По данным ведомства, всего из Турции было эвакуировано 686 человек.
При этом МИД отмечает, что до сих пор нет сведений о двух гражданах Азербайджана, находившихся в зоне бедствия, продолжаются их поиски.
В.Алиев
Азербайджан придает особое значение отношениям с КНР - Алиев
Минобороны Азербайджана требует от РМК выполнения своих обязанностей
София готова к получению дополнительных объемов газа из Азербайджана - президент Болгарии
Meta хочет создать новую соцсеть, похожую на твиттер
Фондовые индексы Европы упали вслед за котировками акций банков
Индия в январе сократила импорт нефти на 20% к декабрю, но увеличила на 44% г/г
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Президент Финляндии заявил, что вопрос передачи Украине списанных истребителей ни с кем не обсуждался
Новым премьером Госсовета КНР избран Ли Цян
Байден и фон дер Ляйен обещают продолжать вводить санкции против РФ
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Проект Access2Success принес AccessBank-у награду
98% абонентов «Nar» остались довольны качеством обслуживания
В Yelo Bank состоялся джазовый концерт, посвященный женскому дню
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна