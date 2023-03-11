Президент Алиев встретился с главой Болгарии в формате видеоконференции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с Президентом Болгарии Руменом Радевым в формате видеоконференции.
Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Причиной проведения встречи в формате видеоконференции является положительный результат теста на COVID-19 у членов болгарской делегации.
В.Алиев
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