Президент Финляндии заявил, что вопрос передачи Украине списанных истребителей ни с кем не обсуждался

Предложение премьер-министра Финляндии Санны Марин (Sanna Marin) передать Украине списанные истребители Hornet ни с кем в стране не обсуждалось, заявил президент Саули Ниинистё (Sauli Niinisto).

"Этот вопрос ни с кем не обсуждался", - сказал в субботу находящийся с визитом в США Ниинистё финскому агентству новостей STT.

Недоумение высказал и министр обороны Антти Кайкконен (Antti Kaikkonen).

"Марин не говорила со мной об этой идее заранее. Я бы предостерег ее", - сказал он газете Iltalehti.

По его словам, Марин не обсуждала этот вопрос и с командующим Оборонительными силами генералом Тимо Кивиненом (Tomo Kivinen).

В ходе визита на Украину Марин заявила в пятницу в Киеве, что Финляндия может обсудить передачу Украине списанных истребителей. Она сказала, что обсудила с президентом Владимиром Зеленским вопрос о необходимости поддержки Украины тяжелыми видами оружия.

"Я думаю, что мы можем рассмотреть вопрос о "Хорнетах", можно ли будет передать их Украине и какая подготовка потребуется в связи с этим", - сказала Марин.