Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

09.03 $/bbl +/- WTI 75.72 -0.94 Brent 81.59 -1.07

Внешняя политика 11.03.2023 13:01

Алиев принял принял бывшего президента Хорватии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял бывшего президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович.

Об этом сообщается на сайте главы азербайджанского государства.

На встрече было затронуто значение 10-го Бакинского глобального форума, и было подчёркнуто, что количество влиятельных гостей, участвующих в этом мероприятии, с каждым годом увеличивается. Было отмечено, что эта международная площадка играет очень важную роль в обсуждении актуальных вопросов мировой повестки дня.

В ходе беседы были упомянуты встречи главы Азербайджана с бывшим президентом Хорватии, отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Баку и Загребом.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ХОРВАТИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АЛИЕВ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Загреб призывает Ереван и Баку возобновить мирные переговоры Баку рассчитывает на укрепление стратегического партнерства с Загребом - Алиев Президенты Азербайджана и Хорватии обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества Посол Азербайджана в Загребе вручил верительные грамоты президенту Хорватии Новое соглашение о стратегическом партнерстве Азербайджан-ЕС расширит двусторонние политико-экономические связи – президент Алиев В Баку прошло первое заседание азербайджано-хорватской межправкомиссии Азербайджан и Хорватия провели очередной раунд межмидовских консультаций Азербайджан и Хорватия летом проведут первое заседание МПК по торгово-экономическому сотрудничеству Глава МИД Азербайджана отмечает заинтересованность в сотрудничестве с Хорватией в судостроении и фармацевтики Баку и Загреб проведут в конце апреля межмидовские консультации в Азербайджане

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az