Алиев принял принял бывшего президента Хорватии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял бывшего президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович.

Об этом сообщается на сайте главы азербайджанского государства.

На встрече было затронуто значение 10-го Бакинского глобального форума, и было подчёркнуто, что количество влиятельных гостей, участвующих в этом мероприятии, с каждым годом увеличивается. Было отмечено, что эта международная площадка играет очень важную роль в обсуждении актуальных вопросов мировой повестки дня.

В ходе беседы были упомянуты встречи главы Азербайджана с бывшим президентом Хорватии, отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Баку и Загребом.

В.Алиев