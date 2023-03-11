Алиев принял принял бывшего президента Хорватии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял бывшего президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович.
Об этом сообщается на сайте главы азербайджанского государства.
На встрече было затронуто значение 10-го Бакинского глобального форума, и было подчёркнуто, что количество влиятельных гостей, участвующих в этом мероприятии, с каждым годом увеличивается. Было отмечено, что эта международная площадка играет очень важную роль в обсуждении актуальных вопросов мировой повестки дня.
В ходе беседы были упомянуты встречи главы Азербайджана с бывшим президентом Хорватии, отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Баку и Загребом.
В.Алиев
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