Алиев и Радев обсудили возможность увеличения транзитных грузов из Болгарии через Азербайджан

Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхам Алиев с Президентом Болгарии Руменом Радевым в формате видеоконференции.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, газоснабжения, сельского хозяйства и других сферах, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Был отмечен вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, затронут вопрос строительства нового газового коннектора в Европе, подчеркнута важность 1-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку, состоявшегося в прошлом месяце. Был констатирован факт, что Азербайджан стал важной страной, поставляющей зеленую энергию в Европу.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями относительно сотрудничества в сфере транспорта по вопросу увеличения объемов транзитных грузов из Болгарии через Азербайджан в страны Центральной Азии.

В конце встречи Радев пригласил Алиева с официальным визитом в его страну. Приглашение было с благодарностью принято.

В.Алиев