Минобороны Азербайджана требует от РМК выполнения своих обязанностей

Перевозка военных грузов из Армении в Карабахский экономический район Азербайджана должна быть немедленно прекращена, заявляет министерство обороны Азербайджана.
"Техническими средствами наблюдения подразделений Азербайджанской Армии зафиксировано очередное движение по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу военных транспортных средств, перевозящих личный состав вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований в сопровождении российского миротворческого контингента", говорится в заявлении министерства.
Отмечается, что на имеющихся видеозаписях отчетливо видно, что движение военных транспортных средств подразделений вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований по указанному маршруту сопровождается боевой машиной БТР-82А, принадлежащей российскому миротворческому контингенту, обеспечивающему безопасность личного состава, перебрасываемого на боевые позиции.
"Заявляем, что перевозка военных грузов из Армении в Карабахский экономический район Азербайджана должна быть немедленно прекращена, а незаконные армянские вооруженные формирования должны быть разоружены и в кратчайшие сроки выведены с нашей территории.Командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, должно осознавать свою ответственность в этом процессе и в обязательном порядке выполнять возложенные на него обязательства", подчеркивает ведомство.
Минобороны заявляет, что подобные незаконные действия, происходящие регулярно, создают необходимость установления погранично-пропускного и контрольного пункта Азербайджана в конечной точке азербайджано-армянской границы на Лачинской дороге.
В.Алиев
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