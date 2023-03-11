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Внешняя политика 11.03.2023 15:15

Азербайджан придает особое значение отношениям с КНР - Алиев

Пекин является для Баку надежным партнером и дружественной страной, отмечает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Китай для Азербайджана - надежный партнер и дружественное государство. Мы придаем особое значение отношениям между Азербайджаном и Китаем, опирающимся на исторические традиции и построенным на прочных основах. Вызывает удовлетворение, что наши межгосударственные связи, с каждым днем развиваясь по восходящей, достигли нынешнего уровня и приобрели новое содержание", - говорится в поздравительном письме Алиева председателю КНР Си Цзиньпину в связи с его переизбранием на этот пост.

Алиев подчеркнул, что постоянно расширяющийся политический диалог, успешное сотрудничество в экономической, транспортной, логистической, инфраструктурной, инвестиционной, энергетической и других сферах, партнерство в рамках проектов "Пояс и путь", "Средний коридор", активное участие китайских компаний в восстановительных работах и реконструкции, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана, являются важными факторами, характеризующими тесные отношения между Баку и Пекином.

"Уверен, что в интересах двух народов мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на углубление азербайджано-китайских связей во всех сферах, расширение сотрудничества, дальнейшее развитие взаимодействия в рамках инфраструктурных проектов, открывающих широкие перспективы для регионального экономического партнерства", - говорится в поздравлении президента Азербайджана.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КИТАЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ, АЛИЕВ


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