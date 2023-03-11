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Здравоохранение 11.03.2023 17:05

В Азербайджане за сутки выявлено 36 случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 36 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 906, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 45 случаев.

За 24 часа от COVID-19 умер 1 человек.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 143 человекf, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 818 тыс. 548 человек (+32 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 215 человек.

За сутки медики провели 1519 тестов на коронавирус против 808 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 540 тыс. 198 тестов на COVID-19.

В.Алиев

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