В Азербайджане за сутки выявлено 36 случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 36 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 906, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 45 случаев.
За 24 часа от COVID-19 умер 1 человек.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 143 человекf, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 818 тыс. 548 человек (+32 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 215 человек.
За сутки медики провели 1519 тестов на коронавирус против 808 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 540 тыс. 198 тестов на COVID-19.
В.Алиев
Президент Албании прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Посол Ирана в Баку вызван в МИД Азербайджана, ему вручена нота протеста в связи с провокацией на границе
Азербайджан придает особое значение отношениям с КНР - Алиев
Meta хочет создать новую соцсеть, похожую на твиттер
Фондовые индексы Европы упали вслед за котировками акций банков
Индия в январе сократила импорт нефти на 20% к декабрю, но увеличила на 44% г/г
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
В Германии провалилась попытка создать Совет нацбезопасности
Италия проведет конференцию по восстановлению Украины с участием представителей бизнеса
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Проект Access2Success принес AccessBank-у награду
98% абонентов «Nar» остались довольны качеством обслуживания
В Yelo Bank состоялся джазовый концерт, посвященный женскому дню
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна