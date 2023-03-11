Пентагон запросит $170 млрд на вооружения

Пентагон запросит на новый финансовый год $170 млрд, бюджет будет сосредоточен на замене поставляемых Украине боеприпасов и ракеты большой дальности, которые могут потребоваться в возможном конфликте с Китаем. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальный бюджетный документ.
По информации агентства, американское Министерство обороны запросит $76,8 млрд для Военно-морских сил и морской пехоты, из которых $32,8 млрд ведомство запрашивает на строительство новых кораблей, также он просит $61 млрд для ВВС, включая Космические силы США, и $24,4 млрд для армии.
Минобороны США должно опубликовать запрос на бюджет 13 марта. Новый финансовый год в США начинается 1 октября.
Как отмечает Bloomberg, согласно документу, Пентагон намерен направить $3,7 млрд на разработку новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel корпорации Northrop Grumman, $3 млрд на разработку бомбардировщика B-21 и $2,3 млрд на программу "Доминирование в воздухе следующего поколения", предназначенную для замены истребителей F-22.
В.Алиев
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