Президент Албании прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

Президент Албании Байрам Бегай прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в X Глобальном Бакинском форуме. Бегая в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева, где развевались национальные флаги обеих стран, встретили министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и другие официальные лица. В.Алиев

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