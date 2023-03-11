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Внешняя политика 11.03.2023 18:19

Президент Албании прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

Президент Албании Байрам Бегай прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в X Глобальном Бакинском форуме.

Бегая в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева, где развевались национальные флаги обеих стран, встретили министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и другие официальные лица.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛБАНИЯ, ВИЗИТ, ПРЕЗИДЕНТ, БЕГАЙ


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