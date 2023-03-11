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Дальнее зарубежье 11.03.2023 19:18

Дания планирует предоставить Украине первые танки Leopard 1 в течение весны

Дания рассчитывает, что первая партия Leopard 1 в рамках датско-немецко-нидерландского проекта по передаче танков будет отправлена украинцам в течение весны.

С таким заявлением выступил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен по результатам посещения немецкого предприятия Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), занимающегося подготовкой танков Leopard 1 для Украины, сообщает пресс-служба военного ведомства страны.

"Я очень рад, что посетил FFG. Я был там, чтобы убедиться, что работа по подготовке танков Leopard 1 для Украины продвигается, чтобы мы могли как можно быстрее их запустить. Я горжусь тем, что Дания в сотрудничестве с другими странами поддерживает украинскую борьбу за свободу и мы надеемся, что сможем доставить первые танки в Украину в течение весны", - заявил Поульсен.

В ведомстве напомнили, что при широкой поддержке парламента Дании правительство начало сотрудничество с Германией и Нидерландами, чтобы передать Украине не менее 100 танков Leopard 1.

"Дания начала проект по модернизации большого количества танков Leopard 1A5 совместно с Нидерландами и Германией в начале февраля. Первым этапом проекта является скорейшая поставка танков для двух батальонов - что эквивалентно примерно 80 танкам - в кратчайшие сроки", - отмечено на сайте Минобороны.

Ожидается, что первые танки будут готовы весной и будут использоваться для тренировок украинских военных. Также в рамках проекта Украине будут предложены обучение и тренировка по использованию танков, а также запасные части и комплект боеприпасов.

В.Алиев

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Тэги: ДАНИЯ, УКРАИНА, ТАНКИ, LEOPARD

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