Папа римский выдвинул условия для поездки в Киев

Папа римский Франциск заявил, что готов поехать в Киев только при условии, что его примут в Москве. В беседе с аргентинской газетой La Nacion он подчеркнул, что не видит в этом ничего невозможного. По его словам, все зависит от президента России Владимира Путина.

Он отметил, что не говорил с Путиным почти с начала военной операции на Украине. Понтифик признался, что не жалеет об этом, и пытается наладить дипломатические связи между Россией и Украиной. При этом он признался, что не верит в проведение двусторонней встречи Путина с президентом Украины Зеленским в Ватикане.

В.Алиев