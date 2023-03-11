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Дальнее зарубежье 11.03.2023 21:00

Папа римский выдвинул условия для поездки в Киев

Папа римский Франциск заявил, что готов поехать в Киев только при условии, что его примут в Москве. В беседе с аргентинской газетой La Nacion он подчеркнул, что не видит в этом ничего невозможного. По его словам, все зависит от президента России Владимира Путина.

Он отметил, что не говорил с Путиным почти с начала военной операции на Украине. Понтифик признался, что не жалеет об этом, и пытается наладить дипломатические связи между Россией и Украиной. При этом он признался, что не верит в проведение двусторонней встречи Путина с президентом Украины Зеленским в Ватикане.

В.Алиев

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Тэги: ВАТИКАН, УКРАИНА, ПАПА, РОССИЯ


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