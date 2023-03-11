Италия проведет конференцию по восстановлению Украины с участием представителей бизнеса

Правительство Италии планирует провести 26 апреля конференцию с участием представителей итальянских компаний, посвященную вопросам восстановления Украины, сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. "Сегодня совместно с министрами иностранных дел "Большой семерки" я объявил, что правительство организует конференцию для возобновления Украины 26 апреля с участием компаний Италии. Наша приверженность миру и свободе для украинского народа продолжается", - написал Таяни в Twitter в субботу.

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