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Спорт 11.03.2023 21:21

Алиев утвердил состав оргкомитета для проведения в Баку в 2023 году конференции MINEPS VII

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о создании оргкомитета в связи с проведением в 2023 году в Баку VII Международной конференции министров и руководящих работников, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII)

Согласно распоряжению, главой оргкомитета назначен министр молодежи и спорта Азербайджана.

В состав оргкомитета вошли также представители различных ведомств и организаций Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СПОРТ, ОРКОМИТЕТ


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