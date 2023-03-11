Алиев утвердил состав оргкомитета для проведения в Баку в 2023 году конференции MINEPS VII

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о создании оргкомитета в связи с проведением в 2023 году в Баку VII Международной конференции министров и руководящих работников, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII)

Согласно распоряжению, главой оргкомитета назначен министр молодежи и спорта Азербайджана.

В состав оргкомитета вошли также представители различных ведомств и организаций Азербайджана.

Р.Ахмедов