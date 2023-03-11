В Германии провалилась попытка создать Совет нацбезопасности

Коалиционное правительство Германии не договорилось о создании Совета национальной безопасности, сообщила газета Der Spiegel.

По данным издания, после переговоров, которые продолжались несколько месяцев, канцлер Олаф Шольц (Социал-демократическая партия) и глава МИД Анналена Бербок («Зеленые») так и не договорились, как будет работать Совет нацбезопасности и кто его возглавит. Поэтому было решено временно не развивать проект.

Спор о полномочиях Совета нацбезопасности связан с тем, что МИД Германии не хочет передавать часть полномочий офису канцлера, который и без того занят принятием серьезных решений. В свою очередь, офис канцлера выступает против того, чтобы орган, который может принимать решения самостоятельно, подчинялся МИДу.

В конце 2022 года Шольц заявил, что новая стратегия национальной безопасности Германии будет учитывать угрозы в Европе, «в первую очередь исходящие от России». По мнению канцлера, принятие новой стратегии необходимо из-за новой роли Германии на мировой арене.