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Дальнее зарубежье 12.03.2023 09:06

Французский сенат одобрил президентский план пенсионной реформы

Сенат Франции 195 голосами "за" и 112 голосами "против" одобрил законопроект пенсионной реформы, предложенной президентом страны Эмманюелем Макроном, сообщают СМИ.

Проект реформы, предусматривает, среди прочего, повышение возраста выхода на пенсию до 64 лет.

Седьмая за последние месяцы общенациональная акция протеста против реформы прошла в субботу на улицах в Париже, Ницце, Тулузе, Тулоне, Лорьяне и в ряде других городов.

Теперь, когда Сенат принял законопроект, он должен быть рассмотрен совместным комитетом законодателей нижней и верхней палат, вероятно, в среду, отмечается в сообщениях СМИ.

Если комитет согласится с текстом, окончательное голосование в обеих палатах может состояться в четверг.

Вместе с тем, в нижней палате парламента - Национальном собрании - где коалиция Макрона потеряла большинство на последних парламентских выборах, с принятием законопроекта могут возникнуть проблемы. В этом случае правительство может воспользоваться статьей 49.3 конституции, допускающей принятие решений без голосования в парламенте, пишут СМИ.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РЕФОРМА, СЕНАТ, ОДОБРЕНИЕ


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