На сессии Всекитайского собрания народных представителей избран новый состав правительства

Депутаты проходящей в китайской столице первой сессии ВСНП 14-го созыва в воскресенье избрали вице-премьеров, членов Госсовета КНР, а также министров и руководителей различных комитетов.

Кандидатуры на посты в правительстве были представлены премьером Госсовета КНР Ли Цяном, избранным на этот пост накануне.

Заместителями премьера Госсовета стали Дин Сюэсян, Хэ Лифэн, Чжан Гоцин и Лю Гочжун.

Все четыре предыдущих вице-премьера: Хань Чжэн, Сунь Чуньлань,

Ху Чуньхуа и Лю Хэ ушли в отставку.

Членами Госсовета КНР были утверждены Ли Шанфу, Ван Сяохун, У Чжэнлун, Шэнь Ицин, Цинь Ган.

Цинь Ган остался также министром иностранных дел, он был назначен на этот пост в декабре 2022 года.

Министром обороны утвержден Ли Шаньфу, министром общественной безопасности - Ван Сяохун, посты министра государственной безопасности, министра финансов и министра коммерции за собой сохранили соответственно Чэнь Исинь, Лю Кунь и Ван Вэньтао.

Чжэн Шаньцзе утвержден председателем Госкомитета КНР по развитию и реформам.

Директором Народного банка Китая (китайский Центробанк) стал И Ган.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о назначении соответствующих лиц на вышеуказанные посты.