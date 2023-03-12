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Дальнее зарубежье 12.03.2023 11:05

КНР опередила США в разработке взрывчатых веществ

Китай сумел создать мощные взрывчатые вещества и стал ключевым экспортером ингредиентов для производства взрывчатки, пишет Forbes.

Журналисты издания отмечают, что США стремились разработать взрывчатку, которая была бы на 40% сильнее стандартных образцов.

Однако с распадом СССР необходимость в таком проекте отпала. Американские специалисты решили не заниматься совершенствованием взрывчатки CL-20 и не вкладывать силы в разработку оружия, в котором можно было бы ее применить.

Вместе с тем Китай увидел в этом проекте перспективу. Отмечается, что в некоторых типах их ракет в качестве топлива используется одна из разновидностей CL-20, которое КНР впервые приняла на вооружение в 2011 году, а сейчас производит в промышленных масштабах.

"Это тот случай, когда нас могут победить нашим же оружием", - сказал глава некоммерческой исследовательской организации "Центр энергетических технологий" Боб Кавецкий.

Он заявил, что единственное решение проблемы - создание новых энергетических материалов, которые позволят Вашингтону делать ракеты меньшего размера, но с такой же убойной силой.

В.Алиев

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Тэги: КИТАЙ, США, ВЗРЫВЧАТКА, РАЗРАБОТКИ


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