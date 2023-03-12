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Дальнее зарубежье 12.03.2023 12:05

Глава МИД Украины заявил, что не рассчитывает на поставку истребителей в ближайшее время

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не рассчитывает на поставку истребителей в ближайшее время. Об этом пишет газета Bild am Sonntag.

По словам Кулебы, поставка истребителей - сложная задача с логистической и технической точки зрения.

"Мы обращаем внимание на то, что обучение украинских пилотов должно начинаться уже сейчас. Когда будет принято решение о предоставлении самолетов, нам не нужно будет тратить многие месяцы на это", - пояснил министр.

Он добавил, что пока ни одна страна не дала Украине обещаний по поводу поставок истребителей.

Ранее бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд говорила, что поддерживает поставку истребителей западного производства на Украину. По ее словам, каждый день, "потраченный на размышления", ухудшает ситуацию на фронте для Украины.

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, ИСТРЕБИТЕЛИ, ПОСТАВКИ, КУЛЕБА


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