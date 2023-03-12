Алиев и Бегай обсудили шаги для развития отношений между Азербайджаном и Албанией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Албании Байрамом Бегаем.

Об этом сообщается на сайте главы азербайджанского государства.

На встрече были подчеркнуты дружеские и партнерские отношения между Баку и Тираной, дана высокая оценка успешному сотрудничеству и взаимной поддержке двух стран в рамках международных организаций, отмечается в информации.

Алиев и Бегай провели обмен мнениями относительно сотрудничества в сфере энергетики, расширения торгово-экономических связей, открытия посольства Азербайджана в Албании, а также учреждения посольства Албании в Азербайджане. Президенты подчеркули, что эти шаги положительно скажутся на развитии двусторонних отношений.

В.Алиев