Тиране и Баку необходимо активизировать сотрудничество в сферах экономики и туризма - президент Албании

Президент Албании Байрам Бегаи считает, что Тиране и Баку необходимо активизировать работу по сотрудничеству в сферах экономики и туризма.
Об этом он заявил в воскресенье на встрече в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, говорится в сообщаении на сайте главы азербайджанского государства.
По словам Бегаи, "сейчас следует работать над укреплением двустороннего сотрудничества, в частности, в экономической и туристической сферах".
"У нас есть Трансадриатический трубопровод, и мы должны больше работать, чтобы газифицировать всю территорию страны", - отметил он.
"Особенно сейчас, когда вопрос энергии очень важен. Газ тоже очень важен. Мы очень рады и нам повезло, что Вы взяли на себя такое обязательство и что мы завоевали Вашу дружбу", - добавил президент Албании.
В.Алиев
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