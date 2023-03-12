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Дальнее зарубежье 12.03.2023 16:42

Кулеба раскритиковал ЕС за слабые меры против компаний РФ, связанных с изготовлением ракет

Украина предлагала Европейскому Союзу в рамках G7 ввести суровые санкции против российских компаний, которые участвуют в производстве беспилотников и ракет. Однако страны ЕС реализовали лишь малую часть возможных ограничений.

Таким мнением поделился министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию Bild. Он заявил: "Мы можем остановить производство ракет и беспилотников в России, введя новые и жесткие санкции против этой отрасли, и мы сделали соответствующее предложение Европейскому Союзу в рамках G7. Я лично отправил список компаний, которые непосредственно участвуют в производстве ракет. К сожалению, мы не видим, что эти компании подвергаются достаточным санкциям".

Кулеба заявил, что определенные ограничения вошли в десятый пакет санкций, но это лишь малая доля. По словам министра иностранных дел, "гораздо больше можно было бы сделать, и гораздо больше должно быть сделано".

В.Алиев

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