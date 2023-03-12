В Азербайджане от COVID-19 за сутки умер 1 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 36 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 942, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее также было зарегистрировано 36 случаев.
За 24 часа от COVID-19 умер 1 человек.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 144 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 818 тыс. 583 человек (+35 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 215 человек.
За сутки медики провели 1114 тестов на коронавирус против 1519 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 541 тыс. 312 тестов на COVID-19.
В.Алиев
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