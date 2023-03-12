Несколько тысяч человек митингуют в центре Кишинева, требуя отставки президента Молдовы и досрочных выборов в парламент

В центре Кишиневе в воскресенье проходит митинг протеста движения "За народ" с участием нескольких тысяч человек, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.
Протестующие требуют, чтобы власти оплатили счета за коммунальные услуги за три зимних месяца. Также, они выдвигают политические требования - отставка президента и парламента, проведение досрочных выборов.
Участники манифестации скандируют: "Долой Майю Санду!", "Долой правительство!", "Выборы!", "Мы - народ!".
В ходе манифестации возникли столкновения между полицией и протестующими. Более 50 человек были задержаны.
Полицейские не пустили манифестантов на центральную площадь Кишинева. Протестующие перекрыли движение по центральному проспекту имени Штефана чел Маре и двигались в сторону площади Великого Национального собрания. На подходе к площади полицейские перекрыли им путь, не пустив на площадь. Тогда колонна хотела вернуться к зданиям администрации президента и парламента. Однако, полиция припарковала несколько автобусов, помешав протестующим. Манифестанты оказались окружены полицией. Им предложили пройти в сквер перед Национальным театром Оперы и балета, чтобы провести там митинг. Протестующие установили импровизированную сцену и провели митинг прямо на проезжей части.
Движение через центр Кишинева заблокировано, по прилегающим улицам движение затруднено.
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