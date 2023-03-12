Глава МИД Италии заявил, что союзники Киева никогда не обсуждали отправку войск на Украину

Союзники Киева на Западе никогда не обсуждали возможность отправки своих солдат на Украину, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни в эфире передачи "Воскресный кофе с Марией Лателла" на канале Radio24.

Таким образом Таяни прокомментировал слова главы правительства Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что Запад близок к обсуждению отправки своих военных контингентов на Украину.

"Мне об этом неизвестно. Мы никогда не говорили об отправке войск в Киев. Позавчера была встреча глав МИД [стран ЕС] с [Энтони] Блинкеном и ни разу не говорилось об отправке войск на Украину", - заявил Таяни.

По словам Орбана, лидеров западных стран охватила "военная лихорадка", поэтому Украина получает все больше оружия, в том числе то, в котором было ранее отказано. "Немцы начинали со шлемов, а теперь они шлют танки, хотя прежде это называли абсолютным табу", - заявил политик.

В.Алиев