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Дальнее зарубежье 12.03.2023 19:01

Глава МИД Италии заявил, что союзники Киева никогда не обсуждали отправку войск на Украину

Союзники Киева на Западе никогда не обсуждали возможность отправки своих солдат на Украину, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни в эфире передачи "Воскресный кофе с Марией Лателла" на канале Radio24.

Таким образом Таяни прокомментировал слова главы правительства Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что Запад близок к обсуждению отправки своих военных контингентов на Украину.

"Мне об этом неизвестно. Мы никогда не говорили об отправке войск в Киев. Позавчера была встреча глав МИД [стран ЕС] с [Энтони] Блинкеном и ни разу не говорилось об отправке войск на Украину", - заявил Таяни.

По словам Орбана, лидеров западных стран охватила "военная лихорадка", поэтому Украина получает все больше оружия, в том числе то, в котором было ранее отказано. "Немцы начинали со шлемов, а теперь они шлют танки, хотя прежде это называли абсолютным табу", - заявил политик.

В.Алиев

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Тэги: ИТАЛИЯ, УКРАИНА, СОЮЗНИКИ


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