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Регион 12.03.2023 20:00

В Иране арестовали более 100 человек по обвинению в отравлениях школьниц

Власти Ирана арестовали свыше ста человек по обвинению в отравлениях в школах. Об этом сообщает иранское новостное агентство IRNA.

По версии МВД Ирана, некоторые из задержанных использовали безвредные вещества с неприятным запахом "из озорства", другие же применяли отравляющие вещества "с целью навести ужас на население и учащихся, закрыть школы и создать скептицизм по отношению к Ирану". Последних проверяют на наличие связи с террористическими организациями.

До этого аятолла Ирана Али Хаменеи потребовал смертной казни для виновников массовых отравлений в случае, если будет доказано, что они были вызваны намеренно.

Жертвами отравлений стали свыше 1000 школьников обоих полов, преимущественно девочки. Некоторым потребовалось лечение в больнице.

В.Алиев

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Тэги: ИРАН, ОТРАВЛЕНИЕ, АРЕСТЫ, ШКОЛЬНИЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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