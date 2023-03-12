В Госдепе США опровергли сообщения о готовящемся обмене пленными с Ираном

Глава пресс-службы Государственного департамента США Нед Прайс назвал ложным заявление главы иранского МИД Хосейна Амира Абдоллахияна о том, что Иран и США якобы достигли первичных договоренностей об обмене заключенными. Об этом сообщает Associated Press.

По словам Прайса, заявление иранской стороны является "жестокой ложью", которая "лишь умножит страдания" родственников находящихся в иранских тюрьмах граждан США. Речь идет о приблизительно 40 лицах, в том числе с двойным гражданством.

Американские журналисты отметили, что власти Ирана до этого использовали заявления о якобы достигнутых соглашениях с США для стабилизации внутренней обстановки на фоне роста инфляции и массовых протестов.

Ранее издание Reuters приводило заявление министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна о том, что Тегеран и Вашингтон достигли первичных договоренностей по обмену заключенными.

В.Алиев