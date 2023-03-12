Власти Грузии полностью контролируют ситуацию и не допустят вовлечения страны в военные действия

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что многие внешние силы пытаются вовлечь его страну в военное противостояние с Россией.

"В Украине ожидается еще большая эскалация военных действий, и многие внешние силы заинтересованы в открытии на территории Грузии "второго фронта". Иначе как объяснить, что президент Украины Зеленский во время военных действий в своей стране находит время для обращения к нескольким тысячам участникам деструктивной акции в Грузии. Это прямое свидетельство - этот человек мотивирован к тому, чтобы и у нас что-то изменилось", - заявил Гарибашвили в воскресенье в интервью телекомпании "Имеди".

Он напомнил и о высказываниях других украинских политиков, заявляющих о необходимости смены власти в Грузии и открытия "второго фронта".

Премьер Грузии отказался оценивать заявления этих людей, но отметил, что "хотел бы пожелать им мира". "Но, в первую очередь, следите за своей страной, а мы будем следить за своей страной", - сказал Гарибашвили.

По его словам, вовлечение Грузии в вооруженный конфликт с Россией было запланировано определенными внешними силами гораздо раньше, чем она началась.

Гарибашвили заверил, что в настоящее время власти Грузии полностью контролируют ситуацию и "не допустят никаких деструктивных действий".