Премьер Грузии считает правильным решением отзыв законопроекта об иноагентах

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили считает, что оппозиция намеревалась устроить в стране хаос и дестабилизацию, в связи с чем, по его мнению, отзыв законопроекта об иноагентах ("О прозрачности иностранного влияния" - ИФ) было правильным решением.

"Решение, которое мы приняли, об отзыве этого закона, в этой ситуации государственно было самым правильным и разумным", - сказал премьер в воскресенье в эфире грузинской телекомпании "Имеди".

По его словам, власти Грузии знали об "очень плохих планах" определенных сил.

"Их целью были хаос, сохранение постоянной дестабилизации, беспорядки, - сказал он, предположив, что зачинщики беспорядков могли сами убить несколько молодых людей ради своих целей.

"Мы сказали, что этим шагом (отзывом законопроекта - ИФ) беспокоимся о самом главном для всех нас, о стабильности нашей страны, мире", - заявил Гарибашвили.

Комментируя массовые акции протеста перед зданием парламента 7-9 марта, премьер напомнил, что до 60 сотрудников полиции пострадали от рук манифестантов.

"Откуда взялись "коктейли Молотова" на мирной акции? (...) Несколько полицейских чуть заживо не сгорели. Кому мы это простим? Все эти люди будут строго наказаны", - заверил премьер-министр.

Он также назвал ложными обвинения, что полиция превысила полномочия.

"Это ложь. Кто начал насилие? Насилие начало молодежное крыло "Нацдвижения" (оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД), созданная Михаилом Саакашвили - ИФ)", - сказал Гарибашвили.

По его словам, коллективное "Нацдвижение" (данная партия и ряд других организаций) превратились не в радикальную, а уже в экстремистскую организацию. "Немного не хватает, чтобы стала террористической организацией", - добавил премьер.

Что касается "клуба Франклина", то, по его словам, этот клуб создан в университете, основанном матерью бывшего президента Михаила Саакашвили.

"Это прямая антигосударственная подрывная деятельность. Слишком многим молодым людям, в том числе студентам, промывают мозги. (...) В этом университете создан своего рода анклав, много иностранцев зафиксировано вокруг этой группировки и там идет отравление молодежи и промывание их мозгов", - сказал Гарибашвили.